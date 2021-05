Classifiche: Inter campione, ma nessuno come il Napoli che vola a +14 (Di lunedì 10 maggio 2021) Tuttomercatoweb stila una classifica mettendo a confronto l’andamento delle squadre dopo 35 giornate di campionato. Regna l’Inter, che rispetto alla scorsa stagione è a + … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 10 maggio 2021) Tuttomercatoweb stila una classifica mettendo a confronto l’andamento delle squadre dopo 35 giornate di campionato. Regna l’, che rispetto alla scorsa stagione è a + … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

TuttoMercatoWeb : FOCUS TMW - Classifiche a confronto: +12 Inter, -11 Juventus! Vola il Napoli di Gattuso: +14 - Andryi89 : @indiavolati @aleluialelui @90ordnasselA @acmilan Mi trovi ste classifiche? Io è da inizio stagione che leggo di Mi… - sportli26181512 : TMW - Classifiche a confronto: +13 Milan, -11 Juve! Segno meno per le romane: Classifiche a confronto dopo 34 giorn… - FootballScout24 : RT @Torinogranatait: Classifiche a confronto: +10 Inter, -11 Juve! Segno meno per le romane. Torino -3 - infoitsport : Classifiche a confronto: +10 Inter, -11 Juve! Segno meno per le romane. Torino -3 -