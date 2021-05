Casasola: “Non vediamo l’ora di arrivare a Salerno per festeggiare” (Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPescara – Tiago Casasola ha messo dentro il gol del momentaneo due a zero, quello che ha dato alla Salernitana la certezza della promozione in serie A. Ai microfoni di Dazn l’esterno ha liberato tutta la sua emozione per un traguardo meraviglioso: Riscatto – “E’ la gioia più grande della mia carriera e credo anche di quella dei miei compagni. Non molto tempo fa proprio qui a Pescara fummo condannati ai play out e ora abbiamo conquistato la serie A. Da lì fino a questo momento sono passate tante cose, ma penso che questa sia una vittoria meritata da parte di tutti, da noi e dallo staff, oltre che dalla piazza e dalla società. Stiamo lavorando da tanto tutti insieme, oggi finalmente siamo riusciti a vincere”. Dediche – “Ho parlato con mia moglie, con mia madre e le mie sorelle. loro sanno cosa provo, quanto ho sofferto, volevo condividere con ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPescara – Tiagoha messo dentro il gol del momentaneo due a zero, quello che ha dato alla Salernitana la certezza della promozione in serie A. Ai microfoni di Dazn l’esterno ha liberato tutta la sua emozione per un traguardo meraviglioso: Riscatto – “E’ la gioia più grande della mia carriera e credo anche di quella dei miei compagni. Non molto tempo fa proprio qui a Pescara fummo condannati ai play out e ora abbiamo conquistato la serie A. Da lì fino a questo momento sono passate tante cose, ma penso che questa sia una vittoria meritata da parte di tutti, da noi e dallo staff, oltre che dalla piazza e dalla società. Stiamo lavorando da tanto tutti insieme, oggi finalmente siamo riusciti a vincere”. Dediche – “Ho parlato con mia moglie, con mia madre e le mie sorelle. loro sanno cosa provo, quanto ho sofferto, volevo condividere con ...

