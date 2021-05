Calenda: al secondo turno mai con Raggi, meglio Bertolaso (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma – “Raggi non la voterei mai nella vita. Non penso che i partiti spostino i propri voti da questa o quell’altra parte, ma se mi viene chiesto un giudizio qualitativo tra Raggi e Bertolaso io voto il secondo tutta la vita, anche se mi sembra molto determinato a non candidarsi”. Lo ha detto il leader di Azione e candidato sindaco di Roma, Carlo Calenda intervenendo alla trasmissione L’aria che tira, in onda su La7. Leggi su romadailynews (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma – “non la voterei mai nella vita. Non penso che i partiti spostino i propri voti da questa o quell’altra parte, ma se mi viene chiesto un giudizio qualitativo traio voto iltutta la vita, anche se mi sembra molto determinato a non candidarsi”. Lo ha detto il leader di Azione e candidato sindaco di Roma, Carlointervenendo alla trasmissione L’aria che tira, in onda su La7.

Advertising

cristianovilla9 : RT @ItaloPhilly: @Radio1Rai @pdnetwork @EnricoLetta @bravimabasta Fate pena. Vi siete fatti dettare la candidatura dal #pentaincapaci per m… - domenicogifuni : RT @jacopo_iacoboni: Non solo Raggi non si ritira, e Conte non osa nemmeno chiederglielo, ma il Pd candida un nome per togliere voti a Cale… - arbiter46664 : Miracolo a Roma: Calenda eletto sindaco al secondo turno, dopo aver passato il primo con una maggioranza Ursula 'de noantri' - GuidoPalanza : RT @jacopo_iacoboni: Non solo Raggi non si ritira, e Conte non osa nemmeno chiederglielo, ma il Pd candida un nome per togliere voti a Cale… - Lux97335459 : RT @sibilla75: Calenda riesce a litigare anche con se stesso, secondo me. -