Calciomercato Inter, colpaccio dalla Germania: due giocatori in cambio (Di lunedì 10 maggio 2021) Calciomercato Inter, si avvicina il colpaccio dalla Germania. Per lui, i nerazzurri sono pronti a sacrificare due giocatori È già tempo di pianificare la prossima stagione per l’Inter. La vittoria dello Scudetto è ormai stata ampiamente festeggiata, in attesa di poter alzare al cielo il trofeo tanto agognato. Sono giornate ben più complicate per la L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 10 maggio 2021), si avvicina il. Per lui, i nerazzurri sono pronti a sacrificare dueÈ già tempo di pianificare la prossima stagione per l’. La vittoria dello Scudetto è ormai stata ampiamente festeggiata, in attesa di poter alzare al cielo il trofeo tanto agognato. Sono giornate ben più complicate per la L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

DiMarzio : #Dimarco e l’#Inter? La situazione di #calciomercato | #HellasVerona - MilanLiveIT : #Inter - Niente conferenza per #Conte: ecco il motivo! - sportli26181512 : Calciomercato Inter, ecco chi sacrificherebbero i tifosi VIDEO: Austerity Inter: tifosi pronti a sacrificare Brozov… - calciomercatoit : #InterRoma, UFFICIALE: niente conferenza stampa della vigilia per Antonio #Conte, no alle domande sul futuro -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Inter, caos stipendi, domani Conte non parlerà in conferenza stampa Il tecnico parlerà solo ai canali ufficiali del club. Una decisione arrivata dopo la riunione del pomeriggio con Zhang Secondo quanto scrive Calciomercato.com, l'Inter ha annullato la conferenza stampa di Conte prevista per domani alle 14, alla vigilia del match contro la Roma. Conferenza che era stata annunciata stamattina. La decisione ...

Calciomercato Inter, Conte trema - Nuovo assalto a Lautaro Calciomercato Inter, Lautaro possibile partente - Nuovo assalto del Barcellona Hakimi e Lautaro Martinez ©Getty Images In estate potrebbe arrivare una cessione importante per l'Inter. Il rinnovo di ...

Calciomercato Inter, messaggio di Dimarco sul futuro Calciomercato.com Conference League 2021/2022: per l'Italia una tra Lazio, Roma e Sassuolo La terza lega del calcio continentale del 2021/2022 sarà come noto la Conference ... Lazio, Roma e Sassuolo sono le squadre che possono giocare la Conference League 2021/2022. L'Inter è infatti sicura ...

Calciomercato Inter, futuro Conte: annullata conferenza Antonio Conte - diversamente da quanto programmato - non interverrà in conferenza stampa. Il club nerazzurra ha deciso di annullarla ...

Il tecnico parlerà solo ai canali ufficiali del club. Una decisione arrivata dopo la riunione del pomeriggio con Zhang Secondo quanto scrive.com, l'ha annullato la conferenza stampa di Conte prevista per domani alle 14, alla vigilia del match contro la Roma. Conferenza che era stata annunciata stamattina. La decisione ..., Lautaro possibile partente - Nuovo assalto del Barcellona Hakimi e Lautaro Martinez ©Getty Images In estate potrebbe arrivare una cessione importante per l'. Il rinnovo di ...La terza lega del calcio continentale del 2021/2022 sarà come noto la Conference ... Lazio, Roma e Sassuolo sono le squadre che possono giocare la Conference League 2021/2022. L'Inter è infatti sicura ...Antonio Conte - diversamente da quanto programmato - non interverrà in conferenza stampa. Il club nerazzurra ha deciso di annullarla ...