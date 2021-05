Cagliari, Capozucca: “Rigore inesistente, non abbiamo rubato nulla” (Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCagliari – “Il Rigore non esiste perché Asamoah ha il piede piantato a terra e Viola va a cercare il contatto trascinando vistosamente la gamba”. Lo dice il direttore sportivo del Cagliari Stefano Capozucca in una riflessione raccolta dall’Ansa a meno di ventiquattro ore dalla gara col Benevento e dalle successive polemiche legate al Rigore dato e poi non concesso in seguito a ricorso al Var. “Mi dispiace – continua Capozucca – che non si sottolinei abbastanza che il Cagliari sul campo ha conquistato 13 punti su 15 nelle ultime 5 partite e che a Benevento ha fatto una partita intelligente e non ha rubato nulla”. Capozucca va indietro alla gara della Sardegna Arena. “All’andata al ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Ilnon esiste perché Asamoah ha il piede piantato a terra e Viola va a cercare il contatto trascinando vistosamente la gamba”. Lo dice il direttore sportivo delStefanoin una riflessione raccolta dall’Ansa a meno di ventiquattro ore dalla gara col Benevento e dalle successive polemiche legate aldato e poi non concesso in seguito a ricorso al Var. “Mi dispiace – continua– che non si sottolinei abbastanza che ilsul campo ha conquistato 13 punti su 15 nelle ultime 5 partite e che a Benevento ha fatto una partita intelligente e non ha”.va indietro alla gara della Sardegna Arena. “All’andata al ...

anteprima24 : ** Cagliari, #Capozucca: '#Rigore inesistente, non abbiamo rubato nulla' ** - MondoNapoli : Cagliari, Capozucca: 'Bravo Doveri, il rigore era inesistente' - - solopallone : Cagliari: Capozucca, rigore non esiste, giusto così - zazoomblog : Benevento-Cagliari Capozucca: “Il rigore era inesistente bravo Doveri” - #Benevento-Cagliari #Capozucca: - siciliafeed : Cagliari: Capozucca, rigore non esiste, giusto così -