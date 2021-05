Bandiere Blu 2021, le spiagge più belle d’Italia: la lista completa (Di lunedì 10 maggio 2021) In Italia salgono a 416 le spiagge a cui è stato riconosciuto il titolo di “Bandera Blu“. Nel 2021 il numero è cresciuto di parecchio: includendo nel totale 201 località rivierasche (dalle 195 del 2020) e a 81 porti turistici. Il riconoscimento viene fornito dalla Ong internazionale Fee (Foundation for Environmental Education). Leggi anche: Bandiere Blu Lazio 2021, premiate le 9 migliori spiagge per qualità della balneazione e rispetto dell’ambiente spiagge Bandiera Blu 2021 Sono 9 i Comuni a cui non è stato riconfermato il titolo mentre sono in totale 15 i nuovi ingressi. Sul podio vediamo sempre la Liguria, con 32 località ‘bandiera blu’, la Campania vede 19 Bandiere (con un’uscita ma anche un nuovo ingresso), che sorpassa la Toscana – che finisce ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 10 maggio 2021) In Italia salgono a 416 lea cui è stato riconosciuto il titolo di “Bandera Blu“. Nelil numero è cresciuto di parecchio: includendo nel totale 201 località rivierasche (dalle 195 del 2020) e a 81 porti turistici. Il riconoscimento viene fornito dalla Ong internazionale Fee (Foundation for Environmental Education). Leggi anche:Blu Lazio, premiate le 9 miglioriper qualità della balneazione e rispetto dell’ambienteBandiera BluSono 9 i Comuni a cui non è stato riconfermato il titolo mentre sono in totale 15 i nuovi ingressi. Sul podio vediamo sempre la Liguria, con 32 località ‘bandiera blu’, la Campania vede 19(con un’uscita ma anche un nuovo ingresso), che sorpassa la Toscana – che finisce ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Più Bandiere blu quest'anno: su 416 spiagge, mare 'eccellente'. Il vessillo a 201 Comuni, al top la Liguria. E la C… - SkySportF1 : ???? Toto alza la voce con Michael Masi nel corso della gara: 'Date le bandiere blu!' #SpanishGP ???? #SkyMotori #F1… - GiovanniToti : LIGURIA ANCORA REGINA DELLE BANDIERE BLU! Per il dodicesimo anno consecutivo, la #Liguria si conferma prima in Ita… - comunedianom : RT @GiovanniToti: LIGURIA ANCORA REGINA DELLE BANDIERE BLU! Per il dodicesimo anno consecutivo, la #Liguria si conferma prima in Italia, c… - willycuba65 : Bandiere Blu 2021, sono 416 le spiagge premiate con il riconoscimento. FOTO | Sky TG24 -