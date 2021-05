Alessandro Cattelan arriva su Netflix con uno show in 8 episodi (Di lunedì 10 maggio 2021) Alessandro Cattelan arriva su Netflix con uno show in 8 puntate che sarà disponibile per la fine del 2021 e si chiamerà Una semplice domanda. Alessandro Cattelan ha ufficializzato la sua collaborazione con Netflix: l'ex conduttore di Sky sarà alla guida di un nuovo show, 'Una semplice domanda' che il colosso dello streaming renderà disponibile alla fine del 2021. Alessandro Cattelan il prossimo autunno dovrebbe sbarcare su Rai 1 con il nuovo programma 'Da grande', la cui collocazione non è stata ancora decisa dai dirigenti di Viale Mazzini. Nel frattempo l'ex conduttore di Sky ha raggiunto un accordo con Netflix per un nuovo progetto che dovrebbe essere disponibile sul colosso dello ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 10 maggio 2021)sucon unoin 8 puntate che sarà disponibile per la fine del 2021 e si chiamerà Una semplice domanda.ha ufficializzato la sua collaborazione con: l'ex conduttore di Sky sarà alla guida di un nuovo, 'Una semplice domanda' che il colosso dello streaming renderà disponibile alla fine del 2021.il prossimo autunno dovrebbe sbarcare su Rai 1 con il nuovo programma 'Da grande', la cui collocazione non è stata ancora decisa dai dirigenti di Viale Mazzini. Nel frattempo l'ex conduttore di Sky ha raggiunto un accordo conper un nuovo progetto che dovrebbe essere disponibile sul colosso dello ...

Advertising

davidemaggio : Alessandro Cattelan sbarca su Netflix Le cose sono due: o in Rai sono delle capre oppure l'approdo alla TV di Stat… - BorsariLorena : RT @tvblogit: #unasemplicedomanda in tendenza su Twitter. È tutta colpa di Alessandro Cattelan che sbarca su @NetflixIT! Qui tutti i dett… - flamanc24 : RT @davidemaggio: Alessandro Cattelan sbarca su Netflix Le cose sono due: o in Rai sono delle capre oppure l'approdo alla TV di Stato di C… - Edoardoleicorre : Comunque mi ero dimenticata che ha incontrato il king Alessandro Cattelan forse questo è il karma per compensare - lid_rnl : RT @tvblogit: #unasemplicedomanda in tendenza su Twitter. È tutta colpa di Alessandro Cattelan che sbarca su @NetflixIT! Qui tutti i dett… -