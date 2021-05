Al Jacarezinho un massacro a norma di legge

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 11 maggio 2021) Vigario Geral (1993). Baixada (2005), Fallete/Prazeres (2019), Vila Ibirapitanga (2020), Complexo do Alemão (2020). L’operazione con utilizzo anche di elicotteri in cui giovedì 6 maggio 27 uomini sono stati massacrati dalla polizia carioca e un poliziotto civile ha perso la vita, definita come la più letale della storia di Rio de Janeiro, si aggiunge a una già triste lista. Madri, sorelle e mogli raccontano di uomini feriti e poi freddati con armi da fuoco o pugnalati, anche in casa, di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.