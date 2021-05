(Di domenica 9 maggio 2021)(ITALPRESS) –1-1 al Bentegodi tra. Gara bella ed esaltante che avvicina ie che lascia un pò di amaro in boccasquadra di Juric, poco concreta in zona d'attacco. L'inizio delè arrembante e gli scaligeri, già al 7?, trovano la prima occasione da rete. Cross di Zaccagni al centro dell'areaper la testa di Salcedo; il pallone è diretto verso la rete ma Sirigu è attento e si salva d'istinto. Ilassorbe bene la verve offensiva dei padroni di casa che, al 23?, rischiano però di capitolare: conclusione di Ansaldi e risposta di Pandur, aiutato da Ilic, che intercetta il pallone e salva il risultato. Nonostante il caldo, la gara è ...

Advertising

Inter_es : ?? 1?4? Victorias consecutivas en casa ? 4-2 Torino ? 3-1 Bologna ? 1-0 Napoli ? 2-1 Spezia ? 6-2 Crotone ? 2-0 Ju… - VarskySports : Títulos de Liga en Italia?????? 36 Juventus 19 Inter 18 Milan 9 Genoa 8 Torino 7 Bologna 7 Pro Vercelli 3 Roma 2 Fior… - solops : Calcio, Serie A: Pareggio per il Torino a Verona, è 1-1 - CorriereGranata : ??Il Toro è andato ad un passo dal conquistare punti fondamentali per salvarsi, @DavideNicolaOff ne è consapevole e… - blogsicilia : #notizie #sicilia Verona e Torino finisce 1-1, granata più vicini alla salvezza - -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Torino

Commenta per primo Hellas1 - 1 Pandur 6,5: tiene a galla i suoi soprattutto nel secondo tempo, anche se nel gol subito può poco. Dawidowicz 6: buona la fase di interdizione, con qualche errore di precisione in ...Commenta per primo Hellas1 - 1 Sirigu 6,5: stringe i denti dal suo dolore fisico e vola in più occasioni salvando il risultato. Poco può sul gran tiro di Dimarco. Buongiorno 6,5: come il suo compagno opposto, ...VERONA (ITALPRESS) – Finisce 1-1 al Bentegodi tra Verona e Torino. Gara bella ed esaltante che avvicina i granata alla salvezza e che lascia un pò di amaro in bocca alla squadra di Juric, poco concret ...Succede tutto nella ripresa: a Vojvoda risponde Dimarco. VERONA (ITALPRESS) - Finisce 1-1 al Bentegodi tra Verona e Torino. Gara bella ed esaltante che avvicina i granata alla salvezza e che lascia un ...