Roma-Crotone | la doppietta di Lorenzo Pellegrini chiude i giochi | è 3-0 VIDEO GOL

(Di domenica 9 maggio 2021) Lai conti. Nel match contro il, valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, arriva ladiche in pochi minuti segna il secondo ed il terzo gol giallorosso. Una vittoria importante per i ragazzi di Fonseca che si riprendono il settimo posto dopo il successo del Sassuolo. 2-03-0SportFace.

DiMarzio : #Roma, l'emergenza infortunati continua: non convocato #Fazio - una_bimba : RT @CucsMarco: Pellegrini scompare dal campo in ogni partita decisiva e colleziona stronzate su stronzate. Poi fa doppietta contro il Croto… - LAROMA24 : Roma, Borja Mayoral al quinto gol segnato contro una neopromossa. Terza rete con il Crotone #AsRoma - JrKapesa : RT @SuperSportBlitz: #SerieA – Goal Alert: Roma *3-0 Crotone *(Pellegrini 73’) #SSFootball - GiantasOO : Il tifoso Romanista è quello che fa questi ragionamenti dopo Roma-Crotone 35esima di campionato. -

3 - 0 LIVE 47' Borja Mayoral, 70' e 73' Pellegrini(4 - 2 - 3 - 1): Fuzato; Karsdorp, Ibañez (45' Juan Jesus), Kumbulla, Reynolds (59' Santon); Cristante, Darboe; Pellegrini, ...Il match delle 18, valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A, vede di frontePer seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube Dopo l'eliminazione alle semifinali di Europa League per mano del Manchester United, la ...Ed è 4-0 per noi#RomaCrotone #ASRoma pic.twitter.com/FG3qjqdDtF — AS Roma (@OfficialASRoma) May 9, 2021 30'st Partita chiusa in pochi minuti all'Olimpico. La doppietta di Pellegrini ha praticamente ...65' - Doppia occasione per la Roma, prima Pellegrini calcia verso la porta del Crotone ma viene respinto, poi il tentativo di Pedro che però viene bloccato da Cordaz. 62' - Ammonito Cristante. 59' - ...