Riccardo Pozzoli e Gabrielle Caunesil aspettano un figlio | il dolce annuncio

(Di domenica 9 maggio 2021) Gioia perSono passati anni da quandoera fidanzato con Chiara Ferragni. Come qualcuno ricorderà la storia tra i due ha fatto a lungo discutere, anche quando a seguito di alcune divergenze l’imprenditore e l’influencer si separarono. Da allora ne è passato di tempo, ed entrambi si sono rifatti L'articolo proviene da Novella 2000.

e Gabrielle Caunesil saranno presto genitori. L'annuncio è arrivato sulle pagine social dell'imprenditore ed ex socio, nonché compagno, di Chiara Ferragni, sposato con la modella ......- girato dalla regista Elisa Amoruso e presentato al festival di Venezia - ha svelato un ritratto più intimo che fa luce sulle ombre sul "divorzio" professionale con l ex fidanzato, ...Riccardo Pozzoli e la moglie Gabrielle Caunesil Pronti a diventare genitori: L’annuncio dell’ex socio nonché compagno di Chiara Ferragni è arrivato da un post su Instagram in cui Riccardo e Gabrielle ...Riccardo Pozzoli sarà presto padre. Sua moglie, Gabrielle Caunesil, è incinta. La coppia ha dato la lieta notizia nelle scorse ore, attraverso un annuncio sui social. Ma chi è Riccardo? Trattasi dell’ ...