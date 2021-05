Razzo cinese, nuovi aggiornamenti: scendono a due le orbite sull’Italia (Di domenica 9 maggio 2021) nuovi aggiornamenti dalla Protezione Civile in merito al rientro sulla Terra del lanciatore spaziale cinese “Lunga marcia 5B” “Sulla base degli ultimi dati forniti dalla Agenzia Spaziale Italiana (ASI) durante il nuovo incontro del tavolo tecnico presieduto dal Capo Dipartimento Fabrizio Curcio, si è ulteriormente ridotta la finestra temporale relativa al rientro sulla Terra del lanciatore spaziale cinese “Lunga marcia 5B”, e questo consente di escludere la prima delle tre traiettorie inizialmente individuate”. E’ quanto comunica la Protezione Civile nel nuovo aggiornamento delle 22. “scendono quindi a due – prosegue la nota – le traiettorie che potrebbero interessare alcuni settori di nove regioni centro-meridionali italiane nell’arco temporale compreso tra le 2:00 di questa notte e le 07:00 del ... Leggi su cityroma (Di domenica 9 maggio 2021)dalla Protezione Civile in merito al rientro sulla Terra del lanciatore spaziale“Lunga marcia 5B” “Sulla base degli ultimi dati forniti dalla Agenzia Spaziale Italiana (ASI) durante il nuovo incontro del tavolo tecnico presieduto dal Capo Dipartimento Fabrizio Curcio, si è ulteriormente ridotta la finestra temporale relativa al rientro sulla Terra del lanciatore spaziale“Lunga marcia 5B”, e questo consente di escludere la prima delle tre traiettorie inizialmente individuate”. E’ quanto comunica la Protezione Civile nel nuovo aggiornamento delle 22. “quindi a due – prosegue la nota – le traiettorie che potrebbero interessare alcuni settori di nove regioni centro-meridionali italiane nell’arco temporale compreso tra le 2:00 di questa notte e le 07:00 del ...

MediasetTgcom24 : Razzo cinese in caduta, Protezione civile: allerta in 9 Regioni italiane #razzocinese - rtl1025 : ?? Ci sono 'porzioni' di 9 regioni del centro-sud che potrebbero essere interessate dalla caduta di frammenti del… - DPCgov : Siamo in #ComitatoOperativo per monitorare il rientro in atmosfera del razzo cinese. Per ora non si può escludere l… - Marcoleeno1 : Dopo un ora e mezza a ciocca pell'aria posso assicurarvi che il razzo cinese non si è visto manco per il cazzo. Buonanotte - infoitinterno : Caduta razzo cinese: ProCiv Calabria raccomanda -