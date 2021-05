Prezzo iPhone 12 da 128GB al minimo storico su Amazon oggi 9 maggio (Di domenica 9 maggio 2021) Se state valutando l’acquisto di iPhone 12 da 128GB di memoria interna, Amazon oggi 9 maggio vi offre l’occasione giusta per farlo, dal momento che il Prezzo del melafonino adesso è sceso addirittura a 799 euro (praticamente al minimo storico, non era mai successo di vederlo arrivare a questa cifra sull’e-commerce: pertanto, fareste meglio a considerare la situazione nel suo complesso, ed eventualmente protendere subito per l’acquisto). Il Prezzo precedente, di cui vi abbiamo parlato in questo articolo, era fissato a 839 euro, di per sé già ottimo, ma adesso l’offerta è anche più ghiotta, tanto da non poterle proprio resistere (se è questo il dispositivo su cui avevate messo gli occhi). Le colorazioni in cui iPhone ... Leggi su optimagazine (Di domenica 9 maggio 2021) Se state valutando l’acquisto di12 dadi memoria interna,vi offre l’occasione giusta per farlo, dal momento che ildel melafonino adesso è sceso addirittura a 799 euro (praticamente al, non era mai successo di vederlo arrivare a questa cifra sull’e-commerce: pertanto, fareste meglio a considerare la situazione nel suo complesso, ed eventualmente protendere subito per l’acquisto). Ilprecedente, di cui vi abbiamo parlato in questo articolo, era fissato a 839 euro, di per sé già ottimo, ma adesso l’offerta è anche più ghiotta, tanto da non poterle proprio resistere (se è questo il dispositivo su cui avevate messo gli occhi). Le colorazioni in cui...

