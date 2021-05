Nicolas e Francesco Pio: chi sono i figli di Manila Nazzaro? (Di domenica 9 maggio 2021) Nicolas e Francesco Pio Cozza sono i due figli di Manila Nazzaro nati dal matrimonio tra l’ex Miss Italia ed il suo ex marito Francesco Cozza. La conduttrice ed ex modella oggi, domenica 9 maggio, sarà protagonista del salotto della domenica pomeriggio di Canale Cinque a Domenica Live. Scopriamo qualcosa in più su di loro. Nicolas e Francesco Pio sono i due figli di Manila Nazzaro. Il primogenito si chiama Francesco Pio ed è nato nel 2006, ha quindici anni. Nicolas invece è nato nel 2011 ed ha dieci anni. La modella ha confessato che i suoi ragazzi la hanno un po’ rimproverata quando è tornata a casa dopo aver partecipato a Temptation ... Leggi su puglia24news (Di domenica 9 maggio 2021)Pio Cozzai duedinati dal matrimonio tra l’ex Miss Italia ed il suo ex maritoCozza. La conduttrice ed ex modella oggi, domenica 9 maggio, sarà protagonista del salotto della domenica pomeriggio di Canale Cinque a Domenica Live. Scopriamo qualcosa in più su di loro.Pioi duedi. Il primogenito si chiamaPio ed è nato nel 2006, ha quindici anni.invece è nato nel 2011 ed ha dieci anni. La modella ha confessato che i suoi ragazzi la hanno un po’ rimproverata quando è tornata a casa dopo aver partecipato a Temptation ...

