Net neutrality, la truffa dei giganti del web contro la democrazia diretta (Di domenica 9 maggio 2021) Di uno degli uomini più corrotti della stagione di Trump. Ma anche di come le grandi telco, le compagnie telefoniche statunitensi siano in grado di "comprarsi" – letteralmente – il consenso in rete. E ancora: di come forse sia arrivato il momento di riflettere su cosa significhi l'ormai abusata espressione: "partecipazione diretta" on line. O dell'incredibile meticolosità degli attivisti digitali americani. E infine, di una sentenza, pronunciata due giorni fa, dalla procura generale di New York. C'è tutto questo dentro … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

