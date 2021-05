Napoli, fuochi in strada di notte per festeggiare una comunione: bloccata intera famiglia (Di domenica 9 maggio 2021) La Polizia ha bloccato ieri un’intera famiglia presente in strada, oltre l’orario del coprifuoco, per festeggiare la comunione di una bimba. Su disposizione della Centrale Operativa i poliziotti sono intervenuti in via detta Pacifico per una segnalazione di schiamazzi e musica ad alto volume provenienti dalla pubblica via. Napoli, fuochi d’artificio per festeggiare la comunione L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 9 maggio 2021) La Polizia ha bloccato ieri un’presente in, oltre l’orario del coprifuoco, perladi una bimba. Su disposizione della Centrale Operativa i poliziotti sono intervenuti in via detta Pacifico per una segnalazione di schiamazzi e musica ad alto volume provenienti dalla pubblica via.d’artificio perlaL'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

