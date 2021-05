Migranti | quasi 1 500 a Lampedusa | pressing Salvini su Draghi | verso cabina di regia

(Di domenica 9 maggio 2021) Sedici sbarchi e 1.489arrivati. Non si ferma l'ondata di approdi a. Dopo i primi 325, tra cui 11 donne, arrivati alle 4.10 del mattino, per tutto il giorno è proseguita...

LegaSalvini : MIGRANTI, QUASI MILLE ARRIVI A LAMPEDUSA. E SALVINI VA ALL'ATTACCO: 'SUBITO UN INCONTRO CON DRAGHI' - fattoquotidiano : Lampedusa, cinque sbarchi in mattinata. Quasi mille migranti approdati sull’isola - LaStampa : Migranti, nuova ondata di sbarchi a Lampedusa: quasi 1.000 in 24 ore - infoitinterno : Migranti a Lampedusa, sbarchi continui: quasi 1.500 nell'hotspot. Lamorgese chiama Draghi - _8Debora_ : RT @LegaSalvini: MIGRANTI, QUASI MILLE ARRIVI A LAMPEDUSA. E SALVINI VA ALL'ATTACCO: 'SUBITO UN INCONTRO CON DRAGHI' -

'Con Matteo Salvini al Viminale abbiamo dimostrato in 14 mesi che portare gli sbarchia zero è possibile. Ora il premier Mario Draghi deve mettere il dossier immigrazione nell'...solo. ...... ma la maggior parte deidovrebbe essere imbarcato su navi quarantena, come prevedono i protocolli anti Covid. Secondo gli investigatoritutti i barchini provengono dalla Tunisia, ...Nuovo maxi sbarco a Lampedusa, il quinto consecutivo nel giro di poche ore. Le motovedette della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza ...“Salvini ha perso il pelo ma non il vizio, è da irresponsabili ricominciare a fomentare odio sociale mettendo ‘gli italiani contro i migranti’ ...