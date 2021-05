L'emergenza migranti preme sulle coste e sul governo (Di domenica 9 maggio 2021) AGI - Sarà costituita una cabina di regia per gestire l'emergenza migranti che si fa sempre più pressante sul governo e sulle coste italiane, dopo che in poche ore altre mille persone sono sbarcate a Lampedusa. Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha sentito al telefono il presidente del Consiglio, Mario Draghi, per affrontare il tema. Fonti del Viminale hanno riferito che si tratta di interlocuzioni sul tema dell'immigrazione in particolare in vista della stagione estiva che, con il mare calmo, genera sempre un aumento degli sbarchi davanti alle coste italiane. Proprio per fare il punto della situazione è stato deciso di istituire una sorta di cabina di regia che si occuperà di affrontare il fenomeno. Nei prossimi giorni, si è appreso, inizieranno gli incontri che prevedono ... Leggi su agi (Di domenica 9 maggio 2021) AGI - Sarà costituita una cabina di regia per gestire l'che si fa sempre più pressante sulitaliane, dopo che in poche ore altre mille persone sono sbarcate a Lampedusa. Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha sentito al telefono il presidente del Consiglio, Mario Draghi, per affrontare il tema. Fonti del Viminale hanno riferito che si tratta di interlocuzioni sul tema dell'immigrazione in particolare in vista della stagione estiva che, con il mare calmo, genera sempre un aumento degli sbarchi davanti alleitaliane. Proprio per fare il punto della situazione è stato deciso di istituire una sorta di cabina di regia che si occuperà di affrontare il fenomeno. Nei prossimi giorni, si è appreso, inizieranno gli incontri che prevedono ...

