L' accusa di Zan a Salvini e Meloni | ' Fanno una battaglia ideologica per calcolo contro il ddl'

Advertising

globalistIT : L'accusa del deputato del Pd #Zan #Meloni #Salvini - iiiiiTiiiii : L'Onorevole forzitalista a @Mezzorainpiu accusa Zan senza sapere di cosa lo accusa e #uluciannunziata di non 'non l… - tempoweb : La #Pascale si tuffa nel mondo della #cannabis light e accusa: non riconosco più #ForzaItalia #francescapascale… - Legolas632 : @aciapparoni Marchiare con l'infamante accusa di nazismo chi esprime perplessità su alcuni aspetti del ddl Zan è a… - GenderDissident : @ugotruffelli @flaviafratello quindi posso dire a un uomo di andarsene. e se lui dice che è una donna e mi accusa d… -

Ultime Notizie dalla rete : accusa Zan

Globalist.it

Così da In mezz'Ora in Più, Alessandro, il primo firmatario della proposta di legge contro l'omofobia e l'odio di genere. "In altri paesi - ha dettoriferendosi alla proposta di legge ...Sarà l'occasione per riflettere sul ddlcontro l'omotransfobia, in cui io credo. Lo confesso - ... Mi hanno accusato di avere censurato il libro della Meloni, ma è un'sbagliata perché la ...Il parlamentare del Pd primo firmatario della proposta di legge contro l'omofobia e l'odio di genere: "L'Italia è al 35esimo posto in Europa per intolleranza e inclusione sociale" ...Anzi: è stato un assembramento consentito, mentre in centro a Milano si manifestava per la legge Zan con tutte le precauzioni del caso Tale scena non è piaciuta soprattutto agli juventini. Il pullman ...