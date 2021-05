La reazione di Gattuso al tweet di complimenti di De Laurentiis (Di domenica 9 maggio 2021) Un tweet di grande entusiasmo quello di Aurelio De Laurentiis dopo la sonora vittoria del Napoli contro lo Spezia. Come riporta Il Mattino, un girone fa il presidente azzurro era sceso negli spogliatoi per complimentarsi con Italiano, ora Gattuso ha la soddisfazione di aver battuto uno degli allenatori che il patron tiene in considerazione per il futuro. Ora il Napoli è in zona Champions e può passare il weekend con tranquillità: a godersi un bel sorriso è stato proprio Gattuso, che prima di salire sul bus per tornare a Napoli ha parlato con i suoi collaboratori che gli hanno letto il tweet di complimenti del presidente. Un sorriso meritato dopo la bella prestazione. Leggi su spazionapoli (Di domenica 9 maggio 2021) Undi grande entusiasmo quello di Aurelio Dedopo la sonora vittoria del Napoli contro lo Spezia. Come riporta Il Mattino, un girone fa il presidente azzurro era sceso negli spogliatoi per complimentarsi con Italiano, oraha la soddisfazione di aver battuto uno degli allenatori che il patron tiene in considerazione per il futuro. Ora il Napoli è in zona Champions e può passare il weekend con tranquillità: a godersi un bel sorriso è stato proprio, che prima di salire sul bus per tornare a Napoli ha parlato con i suoi collaboratori che gli hanno letto ildidel presidente. Un sorriso meritato dopo la bella prestazione.

