Incidente Fipili tra Pontedera e Montopoli, maxi coda sul rientro dal mare (Di domenica 9 maggio 2021) Un Incidente in direzione Firenze tra Pontedera Est e Montopoli Valdarno crea problemi sul rientro a casa dalla costa verso l'entroterra dopo la bella giornata di sole. Che ha invogliato molti a una ... Leggi su lanazione (Di domenica 9 maggio 2021) Unin direzione Firenze traEst eValdarno crea problemi sula casa dalla costa verso l'entroterra dopo la bella giornata di sole. Che ha invogliato molti a una ...

Advertising

qn_lanazione : Un #incidente in #Fipili tra #Pontedera e Montopoli Valdarno crea code. Ripercussioni anche in autostrada - muoversintoscan : ??? Sulla #FiPiLi ci sono 4 km di coda per incidente tra #Pontedera est e #MontopoliValdarno in direzione #Firenze #viabiliTOS - VTrend_it : FiPiLi: incidente all’ingresso di Pontedera - VTrend_it : FiPiLi: incidente all’ingresso di Pontedera - muoversintoscan : ??? TRAFFICO REGOLARE In #FiPiLi risolte le code per incidente tra #PontederaEst e #PontederaOvest in direzione mare #viabiliTOS -