IL MATTINO – Gattuso-De Laurentiis passo indietro in caso di Champions. Spalletti si allontana. Simone Inzaghi primo della lista (Di domenica 9 maggio 2021) Aurelio De Laurentiis potrebbe trattenere Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli. In caso di addio potrebbe arrivare Simone Inzaghi. Spalletti più lontano. Lo afferma il quotidiano il MATTINO. “Quello che è successo tra Gattuso e De Laurentiis è ormai acqua passata e solo un ritorno in Champions League può essere un modo – l’unico modo – per provare a sancire un nuovo inizio. Non sarà sicuramente semplice, perché entrambi dovranno fare passi indietro e al momento non sembra esserci tanta voglia. De Laurentiis però ora non può non essere contento del suo Napoli e la squadra continua a seguire a pieno Gattuso. Al momento il rinnovo di Gattuso con il ... Leggi su napolipiu (Di domenica 9 maggio 2021) Aurelio Depotrebbe trattenere Gennarosulla panchina del Napoli. Indi addio potrebbe arrivarepiù lontano. Lo afferma il quotidiano il. “Quello che è successo trae Deè ormai acqua passata e solo un ritorno inLeague può essere un modo – l’unico modo – per provare a sancire un nuovo inizio. Non sarà sicuramente semplice, perché entrambi dovranno fare passie al momento non sembra esserci tanta voglia. Deperò ora non può non essere contento del suo Napoli e la squadra continua a seguire a pieno. Al momento il rinnovo dicon il ...

