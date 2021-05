I 100 anni del Vittoriale di D'Annunzio (Di domenica 9 maggio 2021) Nella dimora a Gardone Riviera, il Vate realizza l'immagine perfetta di se stesso. Immersa nella luce del lago, ma affollata di oggetti e stanze nell'ombra. Come nessun altro luogo, il Vittoriale di Gardone traduce in pietra l'anima di Gabriele D'Annunzio che, abitandolo, lo modellò e lo arredò seguendo l'istinto estetico di un innamorato del bello. Ci arrivò in un momento difficile. L'impresa di Fiume si era consumata sotto le cannonate, alla vigilia del «Natale di sangue» del 1920. E lui - il Comandante di quel progetto andato in rovina - si sentiva svuotato di energie. Come se, in quell'angolo di Dalmazia che aveva governato per 16 mesi, avesse speso ogni risorsa anche fisica. Si sentiva «come smemorato e trasognato». Persino gli amici più intimi lo vedevano «invecchiato e stanco» ed erano costretti ad ammettere che il suo spirito battagliero si ... Leggi su panorama (Di domenica 9 maggio 2021) Nella dimora a Gardone Riviera, il Vate realizza l'immagine perfetta di se stesso. Immersa nella luce del lago, ma affollata di oggetti e stanze nell'ombra. Come nessun altro luogo, ildi Gardone traduce in pietra l'anima di Gabriele D'che, abitandolo, lo modellò e lo arredò seguendo l'istinto estetico di un innamorato del bello. Ci arrivò in un momento difficile. L'impresa di Fiume si era consumata sotto le cannonate, alla vigilia del «Natale di sangue» del 1920. E lui - il Comandante di quel progetto andato in rovina - si sentiva svuotato di energie. Come se, in quell'angolo di Dalmazia che aveva governato per 16 mesi, avesse speso ogni risorsa anche fisica. Si sentiva «come smemorato e trasognato». Persino gli amici più intimi lo vedevano «invecchiato e stanco» ed erano costretti ad ammettere che il suo spirito battagliero si ...

