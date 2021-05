Advertising

GoalItalia : La figlia di Grassadonia aggredita alla vigilia di Pescara-Salernitana ?? - zazoomblog : Follia a Salerno: aggredita la figlia di Grassadonia - #Follia #Salerno: #aggredita #figlia - 100x100Napoli : Alcuni tifosi della #Salernitana hanno aggredito la figlia dell'allenatore del #Pescara. #Salerno e ultras critican… - infoitsport : Follia a Salerno: aggredita la figlia del tecnico del Pescara Grassadonia - Sportmediaset - sportmediaset : Follia a Salerno: aggredita la figlia del tecnico del Pescara #Grassadonia. #SportMediaset -

Ultime Notizie dalla rete : Follia Salerno

...notte da Annabella Castagna (moglie dell'allenatore del Pescara) che vive con la famiglia proprio a. "Dopo cinque giorni di minacce e insulti dirette alla nostra famiglia - scrive - la...... lunedì pomeriggio, allo stadio 'Adriatico', i granata battendo il già retrocesso Pescara allenato dall'ex Grassadonia (originario proprio di) festeggerebbero la promozione in Serie A .Kevin Strootman non è nemmeno in panchina contro il Sassuolo, è out. Il motivo? Il centrocampista del Genoa ha avuto problemi intestinali nella notte, nonostante ieri fosse tra ...SALERNO - Follie legato al mondo del calcio. Gravissimo atto di violenza e intimidazione a Salerno, dove la figlia 18enne di Gianluca Grassadonia, ...