Fioravanti fa rinascere la Testarossa in un restomod

(Di domenica 9 maggio 2021) La Ferrarista per tornare, grazie alle Officine. La società italo-svizzera ha mostrato sui propri profili social alcune foto di una vettura camuffata in fase di collaudo, le cui linee sono inconfondibili. La casa costruttrice vuole riproporre la celebre supercar del Cavallino degli anni 80, aggiungendo qualche cosa di nuovo. Unin

Officine Fioravanti ha deciso di far rinascere la mitica sportiva a motore centrale del Cavallino con un restomod che ha avuto come protagonista la prima serie della Testarossa, la cosiddetta '...La Ferrari Testarossa è un modello iconico di Maranello. I tecnici delle Officine Fioravanti hanno deciso di portare avanti un progetto di restomod dedicato a questa icona del Cavallino Rampante. Per il momento, l'auto è ancora un 'prototipo' e la versione definitiva sarà svelata ...L'azienda svizzera ha lavorato al restomod dell'iconico modello Ferrari, lasciando intatto il design ma apportando importanti modifiche tecniche ...