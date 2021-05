Deceuninck: Almeida e Bannet lasciano il team (Di domenica 9 maggio 2021) Rivoluzione nella Deceuninck Quick Step. Il team diretto da Lefevere perderà sia il capitano che il suo velocista di lunta. Sam Bennet e Joao Almeida, infatti, cambieranno aria determinando non pochi problemi visto che sia Jakobsen che Cavendish rimangono in forte dubbio per il 2022. Chi sostituirà Almeida e Bannet alla Deceuninck? Il team diretto da Patrick Lefevere avrebbe messo gli occhi sullo slovacco Peter Sagan per rimpiazzare Sam Bannet che dovrebbe tornare alla Bora Hansgroe dove ha militato per 5 anni dal 2914 al 2019. Difficoltà contrattuali sarebbero alla base della partenza di Joao Almeida come ha dichiarato il manager della Deceuninck, Patrick Lefevere: “Il suo procuratore ha mostrato davvero ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 9 maggio 2021) Rivoluzione nellaQuick Step. Ildiretto da Lefevere perderà sia il capitano che il suo velocista di lunta. Sam Bennet e Joao, infatti, cambieranno aria determinando non pochi problemi visto che sia Jakobsen che Cavendish rimangono in forte dubbio per il 2022. Chi sostituiràalla? Ildiretto da Patrick Lefevere avrebbe messo gli occhi sullo slovacco Peter Sagan per rimpiazzare Samche dovrebbe tornare alla Bora Hansgroe dove ha militato per 5 anni dal 2914 al 2019. Difficoltà contrattuali sarebbero alla base della partenza di Joaocome ha dichiarato il manager della, Patrick Lefevere: “Il suo procuratore ha mostrato davvero ...

Advertising

davidelynce : Oggi attenti ad Almeida, il vero capitano Deceuninck #Giro #Giro104 #RaiGiro - SpazioCiclismo : Joao Almeida non correrà più con la Deceuninck - QuickStep il prossimo anno #CicloMercato Ad annunciarlo è lo stes… - infoitsport : Deceuninck-Quick-Step, João Almeida: “Sarò io il leader al Giro, l’obiettivo è salire sul podio” - Piergiulio58 : RT @SpazioCiclismo: La Deceuninck - QuickStep presenta la sua ambiziosa selezione per il #Giro con Joao Almeida prima punta, la mina vagant… - infoitsport : DECEUNINCK QUICK STEP: EVENEPOEL E ALMEIDA, QUALE STRATEGIA PER IL GIRO? -

Ultime Notizie dalla rete : Deceuninck Almeida Ciclismo, rivoluzione in Deceuninck: nel 2022 via Bennett e Almeida E proprio sullo slovacco sarebbero gli occhi di Lefevere che spera di ingaggiare il campione del mondo per la Deceuninck. Via anche Joao Almeida , evidentemente poco incline a rinnovare il contratto: ...

Classifica Giro d'Italia 2021/ Filippo Ganna conserva la maglia rosa! ... però spicca naturalmente nella classifica Giro d ' Italia 2021 il fatto che la Deceuninck - Quick Step abbia ora la migliore coppia di big per la classifica generale. Almeida ha già dimostrato l'...

Deceuninck: Almeida e Bannet lasciano il team Periodico Daily - Notizie Giro d’Italia 2021, Remco Evenepoel guadagna ben 3 posizioni grazie agli abbuoni! Obiettivo classifica? Remco Evenepoel non è venuto in gita al Giro d'Italia 2021. Il giovane fuoriclasse belga non gareggiava dallo scorso agosto, quando incappò in un terribile incidente al Giro di Lombardia, e c'erano ta ...

Deceuninck: Almeida e Bannet lasciano il team La Deceuninck ha annunciato che non rinnoverà il contratto di Almeida e Bannet che saranno così liberi accordarsi con altre squadre ...

E proprio sullo slovacco sarebbero gli occhi di Lefevere che spera di ingaggiare il campione del mondo per la. Via anche Joao, evidentemente poco incline a rinnovare il contratto: ...... però spicca naturalmente nella classifica Giro d ' Italia 2021 il fatto che la- Quick Step abbia ora la migliore coppia di big per la classifica generale.ha già dimostrato l'...Remco Evenepoel non è venuto in gita al Giro d'Italia 2021. Il giovane fuoriclasse belga non gareggiava dallo scorso agosto, quando incappò in un terribile incidente al Giro di Lombardia, e c'erano ta ...La Deceuninck ha annunciato che non rinnoverà il contratto di Almeida e Bannet che saranno così liberi accordarsi con altre squadre ...