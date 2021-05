Cashback: furbetti di nuovo in azione con un particolare metodo (Di domenica 9 maggio 2021) Non si arrestano i casi dei furbetti del Cashback. Agiscono con un particolare metodo allo scopo di moltiplicare le transazioni carte di credito (pixabay)La cronaca di tutti i giorni continua a raccontare episodi di furbetti del Cashback che si ingegnano per aumentare il numero delle transazioni. La scopo è quello di assicurarsi una posizione utile all’interno della classifica dei 100.000 che otterranno il premio finale da 1.500 euro. Diversi episodi di transazioni multiple, sono state registrate presso numerosi distributori di benzina soprattutto nella provincia di Ravenna, per la precisione a Faenza. Ben 15 rifornimenti di benzina nel giro di pochi minuti. Tornano a farsi sentire i benzinai con Faib-Confesercenti esausti per il perpetrarsi di questi fenomeni. Sono ... Leggi su kronic (Di domenica 9 maggio 2021) Non si arrestano i casi deidel. Agiscono con unallo scopo di moltiplicare le transazioni carte di credito (pixabay)La cronaca di tutti i giorni continua a raccontare episodi didelche si ingegnano per aumentare il numero delle transazioni. La scopo è quello di assicurarsi una posizione utile all’interno della classifica dei 100.000 che otterranno il premio finale da 1.500 euro. Diversi episodi di transazioni multiple, sono state registrate presso numerosi distributori di benzina soprattutto nella provincia di Ravenna, per la precisione a Faenza. Ben 15 rifornimenti di benzina nel giro di pochi minuti. Tornano a farsi sentire i benzinai con Faib-Confesercenti esausti per il perpetrarsi di questi fenomeni. Sono ...

