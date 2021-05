Bundesliga 2020/2021: Hertha-Bielefeld, pareggio che non serve a nessuno: finisce 0-0 (Di domenica 9 maggio 2021) Hertha Berlino e Bielefeld si spartiscono il punto nel match valido per la trentaduesima giornata di Bundesliga 2020/2021: il punteggio finale è di 0-0. Un pareggio che non serve a nessuna delle due compagini in lotta per la salvezza. Non serve ai padroni di casa che, sebbene abbiano ottenuto il sesto risultato utile consecutivo, ancora soli due punti di distanza dalla zona retrocessione: c’è tuttavia ancora una partita da giocare. serve ancora meno al Bielefeld, ancora terzultimo e principale indiziato per il playout contro la terza di Zweite Liga. Il prossimo turno in ottica salvezza presenterà i match tra Schalke 04 ed Hertha Berlino (31), Augusta e Werder Brema (31), Bielefeld (31) ... Leggi su sportface (Di domenica 9 maggio 2021)Berlino esi spartiscono il punto nel match valido per la trentaduesima giornata di: il punteggio finale è di 0-0. Unche nona nessuna delle due compagini in lotta per la salvezza. Nonai padroni di casa che, sebbene abbiano ottenuto il sesto risultato utile consecutivo, ancora soli due punti di distanza dalla zona retrocessione: c’è tuttavia ancora una partita da giocare.ancora meno al, ancora terzultimo e principale indiziato per il playout contro la terza di Zweite Liga. Il prossimo turno in ottica salvezza presenterà i match tra Schalke 04 edBerlino (31), Augusta e Werder Brema (31),(31) ...

