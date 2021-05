Benevento ko, Vigorito contro Mazzoleni (Di domenica 9 maggio 2021) “Tutta l’Italia ha visto, tranne il signor Mazzoleni”. Il Benevento perde in casa con il Cagliari per 3-1 e scivola verso la Serie B. Il patron Oreste Vigorito, ai microfoni di Sky, attacca a testa bassa e se la prende con l’arbitro Mazzoleni, addetto al Var e -secondo Vigorito- reo di non aver segnalato un rigore per i campani. “Dopo 15 anni parlo di un arbitro, dico qualcosa che mi farà mandare via prima del campionato. Mi sono arrivati messaggi da Napoli e da altre parti, quando si vuole ammazzare il Sud mettono lui al Var. Si può anche togliere, il signor Mazzoleni col c… su una panchina non riesce a guardare uno schermo”, dice il presidente. Vigorito parla di “un anno di sacrifici, sotto la pioggia, il vento, la neve. Il problema è Mazzoleni, se ... Leggi su funweek (Di domenica 9 maggio 2021) “Tutta l’Italia ha visto, tranne il signor”. Ilperde in casa con il Cagliari per 3-1 e scivola verso la Serie B. Il patron Oreste, ai microfoni di Sky, attacca a testa bassa e se la prende con l’arbitro, addetto al Var e -secondo- reo di non aver segnalato un rigore per i campani. “Dopo 15 anni parlo di un arbitro, dico qualcosa che mi farà mandare via prima del campionato. Mi sono arrivati messaggi da Napoli e da altre parti, quando si vuole ammazzare il Sud mettono lui al Var. Si può anche togliere, il signorcol c… su una panchina non riesce a guardare uno schermo”, dice il presidente.parla di “un anno di sacrifici, sotto la pioggia, il vento, la neve. Il problema è, se ...

