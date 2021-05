Amici 20, concorrente scomparsa da Instagram: cosa è successo (Di domenica 9 maggio 2021) Amici 20 Una ex concorrente è improvvisamente scomparsa da Instagram: il motivo è impensabile. Tutti i dettagli La ballerina Rosa Di Grazia, eliminata nel corso della terza puntata del serale di Amici 20, ha fatto preoccupare i suoi fan scomparendo improvvisamente da Instagram negli scorsi giorni, salvo poi riapparire con un video su Facebook. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 9 maggio 2021)20 Una exè improvvisamenteda: il motivo è impensabile. Tutti i dettagli La ballerina Rosa Di Grazia, eliminata nel corso della terza puntata del serale di20, ha fatto preoccupare i suoi fan scomparendo improvvisamente danegli scorsi giorni, salvo poi riapparire con un video su Facebook. L'articolo proviene da Inews.it.

