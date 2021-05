Accademia Volley, sconfitta e sfortuna con Oplonti: giallorosse cedono in tre set (Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Prima sconfitta in campionato per l’Accademia superata ieri pomeriggio a Boscoreale (NA) dal Vesuvio Oplonti 3-0 (25-18, 25-11, 25-22) nell’ultima gara della Prima Fase del campionato. Un ko indolore ai fini della classifica visto che le giallorosse avevano già matematicamente centrato il primo posto finale nel proprio girone sette giorni fa ma che comunque fa scattare qualche campanello di allarme in vista dell’imminente inizio della Seconda Fase. Accademia penalizzata fortemente anche dalle assenze di Pericolo e Cona, pedine del roster titolare, che hanno costretto il tecnico Ruscello a rivoluzionare la formazione. E mentre per l’opposto giallorosso, che sta recuperando da un infortunio ormai da qualche settimana, il rientro in campo potrebbe avvenire già sabato ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Primain campionato per l’superata ieri pomeriggio a Boscoreale (NA) dal Vesuvio3-0 (25-18, 25-11, 25-22) nell’ultima gara della Prima Fase del campionato. Un ko indolore ai fini della classifica visto che leavevano già matematicamente centrato il primo posto finale nel proprio girone sette giorni fa ma che comunque fa scattare qualche campanello di allarme in vista dell’imminente inizio della Seconda Fase.penalizzata fortemente anche dalle assenze di Pericolo e Cona, pedine del roster titolare, che hanno costretto il tecnico Ruscello a rivoluzionare la formazione. E mentre per l’opposto giallorosso, che sta recuperando da un infortunio ormai da qualche settimana, il rientro in campo potrebbe avvenire già sabato ...

L'Accademia Volley fa visita al Vesuvio Oplonti

Ai box nell'ultimo turno di campionato, a suonare la carica per l'Accademia è l'opposto Anna Pericolo, già proiettata alla seconda fase: 'Abbiamo ancora una partita da giocare nel nostro girone e, ...

Pallavolo. La Fiamma Torrese in corsa per l'A2 La Fiamma Torrese ai playoff per la promozione in Serie A2. Le ragazze del volley guidate da Adelaide Salerno affronteranno al Pala Pittoni di Torre Annunziata, sabato 15 maggio, l'Accademia Sant'Anna Messina. 'Siamo estremamente felici che una compagine di Torre Annunziata ...

AIBVC Club Finals: Il grande giorno è arrivato Dopo mesi di attesa è arrivato il grande giorno, quello che gli oltre 800 atleti stavano aspettando. È il dì conclusivo delle AIBVC Club Finals che assegneranno di fatto i titoli nazionali della stess ...

