Wreckfest | la recensione per PS5 | guida e distruzione su next gen – Recensione – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di sabato 8 maggio 2021) Bugbear Entertainment porta il suo gioco dianche su PS5, disponibile gratis per gli abbonati a PlayStation Plus: ladi.. Ladiper PS5 rappresenta idealmente la chiusura di un cerchio per il “gioco di combattimento motoristico” sviluppato da Bugbear Entertainment. Pubblicato originariamente su PC nel 2018, il titolo vanta in realtà una storia molto più lunga, iniziata addirittura nel 2013 con una campagna Kickstarter. È dunque del tutto naturale che l’esperienza messa in campo da questo pur originale racer su PlayStation 5 appaia per molti versi “tradizionale”, priva di particolari spunti o … Recensioni giochi PlayStation 5Read More L'articolo, la ...