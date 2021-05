Wolfsburg – Union Berlin | probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 8 maggio 2021) Quanti gol Wout Weghorst può aggiungere al suo bottino di 20 gol quando ilaffronterà l’oggi, sabato 8 maggio 2021. Il calcio d’inizio diè prevsto per le 15.30.: a che punto sono le due squadre? Ridle Baku è il prossimo miglior marcatore delcon sei, mentre Maxi Arnold ha cinque assist. Ilè in testa alle classifiche di campionato per il maggior numero di sprint, con una media di 253 a partita, ma è l’e che copre la maggior parte del terreno (75 miglia per 90 minuti). Kruse ha registrato 10 gol e cinque assist in 19 presenze in Bundesliga con la maglia dell’e. ...