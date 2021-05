“Voi vi amate? Noi vi benediciamo”: i preti tedeschi sfidano il Vaticano e benedicono le coppie gay (Di sabato 8 maggio 2021) La politica del Vaticano certe volte lascia interdetti, non solo i laici che si interrogano circa l’opportunità nel fare politica di una religione, ma anche alcuni religiosi stessi che dissentono invece solo su determinati oggetti della ‘policy’ della Chiesa di Roma. Pare infatti che dozzine di preti tedeschi hanno ‘disubbidito’ alle linee guida del Vaticano e abbiano benedetto moltissime unioni omosessuali. Non solo disobbedienza civile, ma il coraggio di un’azione pubblica: su internet le live delle funzioni. LEGGI ANCHE => Unioni civili, dietrofront del Vaticano: dall’apertura del Papa alla mancata benedizione di una coppia omosessuale La disobbedienza civile è un diritto o è un dovere? Il diritto, in teoria, sarebbe avere diritti quanto più estesi possibili, tale per cui la ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 8 maggio 2021) La politica delcerte volte lascia interdetti, non solo i laici che si interrogano circa l’opportunità nel fare politica di una religione, ma anche alcuni religiosi stessi che dissentono invece solo su determinati oggetti della ‘policy’ della Chiesa di Roma. Pare infatti che dozzine dihanno ‘disubbidito’ alle linee guida dele abbiano benedetto moltissime unioni omosessuali. Non solo disobbedienza civile, ma il coraggio di un’azione pubblica: su internet le live delle funzioni. LEGGI ANCHE => Unioni civili, dietrofront del: dall’apertura del Papa alla mancata benedizione di una coppia omosessuale La disobbedienza civile è un diritto o è un dovere? Il diritto, in teoria, sarebbe avere diritti quanto più estesi possibili, tale per cui la ...

