Vaccini | via libera dell' Ue al contratto con Pfizer da 1 | 8 mld di dosi

(Di sabato 8 maggio 2021) La Commissione europea dà il viaa un maxi -con- BioNTech per il 2021 - 2023. Si tratta di un accordo per la fornitura di '900 milioni digarantite più 900 milioni di ...

La Commissione europea dà illibera a un maxi - contratto con Pfizer - BioNTech per il 2021 - 2023. Si tratta di un accordo ... 'Seguiranno altri contratti e altre tecnologie per i'....! andiamo a vedere che succede là fuori ( ammesso che qualcosa possa ancora succedere)… '... è un medley che mixa ritriti nomi di, storie di famigliari, di nonni, di zii in difficoltà,...Lunedì 10 maggio saranno aperte le prenotazioni della vaccinazione anti Covid a tutte le persone dai 50 ai 59 anni. L’appuntamento si fissa sempre online attraverso il portale www.prenotazionevaccinic ...Ha preso il via da oggi, a Lampedusa, la vaccinazione di massa. La campagna dedicata agli over 18 segue la cronologia delle prenotazioni curata dalla locale ...