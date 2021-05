Sui diritti la destra è senza speranza. E pure Silvio è all’età della pietra. Per Tajani la famiglia è solo quella con i figli. E fa infuriare la Pascale, che dice di non votare più FI (Di sabato 8 maggio 2021) E niente, Antonio Tajani è sempre lui, un vecchio democristiano dalle idee antiquate e anti-diluviane che si colloca pateticamente al di fuori del tempo. Ieri ne ha fatta un’altra delle sue. In un post su Facebook ha scritto frasi assurde sul concetto di famiglia che a suo dire “è solo quella con i figli” e si è beccato un “è per questo che non voto più Forza Italia” da parte dell’ex fidanzata di Silvio Berlusconi, Francesca Pascale. Diciamo che queste cavolate uno se le aspetterebbe da un Matteo Salvini che infervorato da rosari mariani cerca l’abbraccio complice della Chiesa cattolica che oltretutto, proprio da parte del Papa, gli ha sempre risposto picche. Ma neanche il padano si era mai spinto a tanto, forse memore di quando era al centro sociale ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 8 maggio 2021) E niente, Antonioè sempre lui, un vecchio democristiano dalle idee antiquate e anti-diluviane che si colloca pateticamente al di fuori del tempo. Ieri ne ha fatta un’altra delle sue. In un post su Facebook ha scritto frasi assurde sul concetto diche a suo dire “ècon i” e si è beccato un “è per questo che non voto più Forza Italia” da parte dell’ex fidanzata diBerlusconi, Francesca. Diciamo che queste cavolate uno se le aspetterebbe da un Matteo Salvini che infervorato da rosari mariani cerca l’abbraccio compliceChiesa cattolica che oltretutto, proprio da parte del Papa, gli ha sempre risposto picche. Ma neanche il padano si era mai spinto a tanto, forse memore di quando era al centro sociale ...

