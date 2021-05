Startlist cronometro Torino Giro d’Italia 2021 | ordine di partenza | orari | programma | tv | dorsali

Leggi su oasport

(Di sabato 8 maggio 2021) Ilinzierà oggi con un prologo di 8,6 chilometri che si snoderà tra le strade di. A contendersi la maglia rosa saranno diversi cronoman di assoluto livello come Filippo Ganna, Remi Cavagna e Remco Evenepoel. Sarà molto interessante, inoltre, anche vedere come se la caveranno gli uomini di classifica. Corridori forti nelle prove contro il tempo, come il portoghese Joao Almeida e il basco Pello Bilbao, potranno già guadagnare qualcosa su chi, invece, non ama particolarmente questa specialità, come Egan Bernal e Mikel Landa. Il favorito numero uno per il successo finale, il britannico Simon Yates, è un po’ un icognita. Il corridore della BikeExchange, infatti, nel corso della sua carriera ha saputo sfornare sia grandiche prove deludenti nelle gare contro le lancette. ...