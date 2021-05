Roma Dà in escandescenza e ferisce con un bicchiere di vetro un uomo | poi picchia gli agenti

(Di sabato 8 maggio 2021) Sono le 15:20 circa di ieri pomeriggio, a largo dei Falisci scatta una “rissa”. Un, infatti, improvvisamente ha colpito una persona lanciandogli undiin faccia. Giunta la segnalazione all’operatore della Sala Operativa della Questura hanno inviato glidella Polizia di Stato del commissariato Viminale. Leggi anche:, beccato con l’auto rubata si giustifica: ‘Ma me l’ha prestata un amico’ Arrivati sul posto e rintracciato l’aggressore quest’ultimo ha anche opposto resistenza al controllo. Con difficoltà hanno identificato N.S. un 50enne di origine straniera, che poi è stato arrestato per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale in attesa della direttissima. La vittima invece è stata accompagnata in codice giallo in ospedale. su Il Corriere della Città.

