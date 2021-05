Rifiuti tossici sversati nei terreni e nelle acque: conclusi i carotaggi, è attesa per gli esiti (Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAtena Lucana (Sa)- È attesa per gli esiti delle analisi effettuate sui terreni e nelle falde acquifere delle aree agricole oggetto di sversamento di Rifiuti tossici liquidi siti in contrada Macchia, nel comune di Atena Lucana. Analisi effettuate nei giorni scorsi dagli esperti dell’Arpac Campania, da tecnici e periti di parte nominati dagli indagati, e dal perito nominato dalla Procura della Repubblica di Potenza che indaga sul traffico e lo sversamento illecito dei Rifiuti tossici sversati nei terreni siti tra il Vallo di Diano e la Basilicata. Operazioni durate tre giorni e terminate nel tardo pomeriggio di giovedì ed i cui esiti, che saranno consegnati agli inquirenti, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAtena Lucana (Sa)- Èper glidelle analisi effettuate suifalde acquifere delle aree agricole oggetto di sversamento diliquidi siti in contrada Macchia, nel comune di Atena Lucana. Analisi effettuate nei giorni scorsi dagli esperti dell’Arpac Campania, da tecnici e periti di parte nominati dagli indagati, e dal perito nominato dalla Procura della Repubblica di Potenza che indaga sul traffico e lo sversamento illecito deineisiti tra il Vallo di Diano e la Basilicata. Operazioni durate tre giorni e terminate nel tardo pomeriggio di giovedì ed i cui, che saranno consegnati agli inquirenti, ...

