Quante posizioni guadagna Matteo Berrettini in classifica con la finale a Madrid? Proiezioni ranking ATP. E se vince… (Di sabato 8 maggio 2021) Matteo Berrettini affronterà Alexander Zverev nella finale del Masters 1000 di Madrid. Il tennista italiano ha travolto il norvegese Casper Ruud in una sfida a senso unico e si è guadagnato l’accesso all’atto conclusivo del prestigioso torneo sulla terra rossa della capitale spagnola. Il nostro portacolori tornerà in campo domenica 9 maggio (ore 18.30) per tentare l’impresa contro il tedesco Alexander Zverev, attuale numero 6 del ranking ATP e reduce dai roboanti successi su Rafael Nadal e Dominic Thiem. Al romano servirà un’impresa contro il micidiale teutonico, con cui è sotto nei precedenti (1-2). Il nostro portacolori avrà la possibilità di giocare una finale a questi livelli per la prima volta in carriera e vorrà concludere in bellezza. Si preannuncia una bella ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021)affronterà Alexander Zverev nelladel Masters 1000 di. Il tennista italiano ha travolto il norvegese Casper Ruud in una sfida a senso unico e si èto l’accesso all’atto conclusivo del prestigioso torneo sulla terra rossa della capitale spagnola. Il nostro portacolori tornerà in campo domenica 9 maggio (ore 18.30) per tentare l’impresa contro il tedesco Alexander Zverev, attuale numero 6 delATP e reduce dai roboanti successi su Rafael Nadal e Dominic Thiem. Al romano servirà un’impresa contro il micidiale teutonico, con cui è sotto nei precedenti (1-2). Il nostro portacolori avrà la possibilità di giocare unaa questi livelli per la prima volta in carriera e vorrà concludere in bellezza. Si preannuncia una bella ...

Advertising

PxndoFN : @snipahfn Comunque è imbarazzante quante posizioni siate piu in basso per 10 pts della top 250 - infoitsport : Quante posizioni guadagna Matteo Berrettini? N.9 del ranking ATP vicino: manca una sola vittoria a Madrid! - BrownTiAmo : Anche questa sera abbiamo avuto la prova di quante mentalità chiuse ci siano e che non hanno la volontà di provare… - viro78 : @Precarioillumi1 Quante posizioni posso scegliere?. Per addormentarmi 2/3/6, 4 per pisolino pomeridiano! Vado per la 6 va! ???? - infoitsport : Quante posizioni guadagna Jannik Sinner se va agli ottavi a Madrid: proiezioni ranking ATP. Top15 vicina -