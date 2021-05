Percentuale vittorie Serie A: guida l’Inter ma la Lazio è vicinissima (Di sabato 8 maggio 2021) Nel 2021 la Lazio ha stabilito la miglior Percentuale di vittorie, solamente l’Inter ha fatto meglio: i numeri Tante false partenze per la Lazio. Reduce dalle forti ambizioni dello scorso campionato, l’avvio di questa stagione non è stato all’altezza delle aspettative: gli strascichi del Covid e gli impegni europei ravvicinati hanno dimezzato le energie dei biancocelesti e rallentato la corsa al quarto posto. Il 2021, però, ha visto il cambio di passo della squadra di Inzaghi. La Lazio è tornata a credere nell’Europa dei grandi, vincendo il 74% (14/19) delle partite della Serie A TIM: solamente l’Inter ha fatto meglio col 75. TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU LazioNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 maggio 2021) Nel 2021 laha stabilito la migliordi, solamenteha fatto meglio: i numeri Tante false partenze per la. Reduce dalle forti ambizioni dello scorso campionato, l’avvio di questa stagione non è stato all’altezza delle aspettative: gli strascichi del Covid e gli impegni europei ravvicinati hanno dimezzato le energie dei biancocelesti e rallentato la corsa al quarto posto. Il 2021, però, ha visto il cambio di passo della squadra di Inzaghi. Laè tornata a credere nell’Europa dei grandi, vincendo il 74% (14/19) delle partite dellaA TIM: solamenteha fatto meglio col 75. TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

