Peppino di Capri su De Luca | “Grande idea i vaccini alle isole”

(Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoC’è anchediin ‘piazzetta’ per ascoltare il presidente della Regione, Vincenzo De, che annuncia il completamento del piano vaccinale nell’isola. “– dice ai giornalisti – adesso si può sperare, lo dico soprattutto ai giovani, che a volte hanno comportamenti non responsabili”. Ci sono prospettive migliori per la stagione turistica? “Certo, anche per lo spettacolo di cui si parla pochissimo. Al massimo, nominano il teatro. Ma ai turisti serve anche la nostra musica”. Ma lei si è vaccinato? “Si, farò il 14 la seconda dose”. Prima del suo intervento, Desi è soffermato a parlare con il musicista in piazzetta. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

