Morte di Sharon: la bimba di 18 mesi sarebbe stata violentata e uccisa dal compagno della madre (Di sabato 8 maggio 2021) . Si aggravano le accuse nei confronti di Gabriel Robert Marincat, l’uomo di 25 anni arrestato lo scorso gennaio con l’accusa di maltrattamenti e violenza sessuale aggravata nei confronti di Sharon, la bimba di 18 mesi figlia della sua ex compagna, morta a Cabiate (Como). All’esito dell’autopsia, il pm di Como contesta il reato di omicidio volontario aggravato dalla violenza sessuale. È in carcere dallo scorso gennaio con l’accusa di aver ucciso la piccola Sharon, la bimba di 18 mesi morta a Cabiate – in provincia di Como – a causa delle terribili violenze subite. A essere stato arrestato è il 25enne Gabriel Robert Marincat, l’ex compagno della madre. Dopo l’esito dell’autopsia – secondo quanto riportato dai giornali ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 8 maggio 2021) . Si aggravano le accuse nei confronti di Gabriel Robert Marincat, l’uomo di 25 anni arrestato lo scorso gennaio con l’accusa di maltrattamenti e violenza sessuale aggravata nei confronti di, ladi 18figliasua ex compagna, morta a Cabiate (Como). All’esito dell’autopsia, il pm di Como contesta il reato di omicidio volontario aggravato dalla violenza sessuale. È in carcere dallo scorso gennaio con l’accusa di aver ucciso la piccola, ladi 18morta a Cabiate – in provincia di Como – a causa delle terribili violenze subite. A essere stato arrestato è il 25enne Gabriel Robert Marincat, l’ex. Dopo l’esito dell’autopsia – secondo quanto riportato dai giornali ...

