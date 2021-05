LIVE Taekwondo, Qualificazione Olimpiadi in DIRETTA: Paulina Armeria ai quarti! Smiraglia subito fuori (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.52: per la categoria -68 kg maschile il francese Chellamootoo affronta l’israeliano Krivishkiy e il bulgaro Dalakliev affronta il montenegrino Beqaj 14.50: Nella categoria +67 kg donne la quarta semifinalista è la olandese Oogink che supera 5-4 la norvegese Haugen. Primo qualificato per le semifinali maschili della categopria -68 kg è il turco Recber che batte 18-15 lo svedese Alian 14.36: Nei due tatami ora: quarto di finale categoria +67 kg donne: Oogink (Olanda)-Haugen (Nor) e quarto di finale della categoria -68 kg uomini: Recber (Tur) contro Alian (Svezia) 14.35: Il turco Atesli supera il bielorusso Silla ed è il quarto semifinalista della categoria +80 kg. Questa la composizione delle semifinali: Isaev (Aze)-Georgievski (Mkd), Sapina (Cro)-Atesij (Tur) 14.33: Maristella Smiraglia ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.52: per la categoria -68 kg maschile il francese Chellamootoo affronta l’israeliano Krivishkiy e il bulgaro Dalakliev affronta il montenegrino Beqaj 14.50: Nella categoria +67 kg donne la quarta semifinalista è la olandese Oogink che supera 5-4 la norvegese Haugen. Primo qualificato per le semifinali maschili della categopria -68 kg è il turco Recber che batte 18-15 lo svedese Alian 14.36: Nei due tatami ora: quarto di finale categoria +67 kg donne: Oogink (Olanda)-Haugen (Nor) e quarto di finale della categoria -68 kg uomini: Recber (Tur) contro Alian (Svezia) 14.35: Il turco Atesli supera il bielorusso Silla ed è il quarto semifinalista della categoria +80 kg. Questa la composizione delle semifinali: Isaev (Aze)-Georgievski (Mkd), Sapina (Cro)-Atesij (Tur) 14.33: Maristella...

Advertising

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Due azzurre alla ricerca del pass olimpico a Sofia! - zazoomblog : LIVE Taekwondo Qualificazione Olimpiadi in DIRETTA: Paulina Armeria e Maristella Smiraglia cercano l’impresa -… - infoitsport : LIVE Taekwondo, Qualificazioni Olimpiadi in DIRETTA: Tra Simone Alessio e Tokyo c'è il tedesco Guelec - zazoomblog : LIVE Taekwondo Qualificazioni Olimpiadi in DIRETTA: parte la rincorsa a Tokyo di Simone Alessio - #Taekwondo… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Simone Alessio cerca il pass per i Giochi: servono tre vittorie per andare alle Olimpiadi! -