L’inganno dei panda | dei pangolini | e il rock salvato dai Funko Pop

Leggi su optimagazine

(Di sabato 8 maggio 2021) “Papà lo sai che tra un po’ non potrebbero esserci più, che sono animali in via di estinzione?” Oggi parto da qui. Da queste innocenti parole pronunciate da mia figlia Chiara, dieci anni ancora da compiere. Vedi alla voce “innocenza”. Il mondo degli animali. Anche non volendo, lo so, la comunicazione funziona così, tocca prenderne atto, io sono legato a doppia mandata al mondo degli animali. Cioè, per quanto io abbia pubblicato una marea di libri, proprio domani esce l’ottantunesimo, e altri tre sono in via di finalizzazione, fuori entro l’autunno, abbia pubblicato migliaia e migliaia di articoli, scritto per la televisione, il teatro, il cinema, fatto radio, fatto un disco, fatto un film, collaborato con non saprei più quanti artisti, vinto premi, resto per molti quello che scrive pezzi sui cantanti parlando in realtà del mondo animale. L’ho fatto, ci sta, ...