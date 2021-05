Libia: peschereccio Aliseo entra al porto di Mazara (Di sabato 8 maggio 2021) Palermo, 8 mag. (Adnkronos) - E' appena entrato al porto di Mazara del Vallo (Trapani) il peschereccio "Aliseo", colpito giovedì scorso da una motovedetta della Guardia costiera libica. A bordo ci sono i sette uomini d'equipaggio compreso il comandante Giuseppe Giacalone, rimasto lievemente ferito dai colpi d'arma da fuoco sparati da una motovedetta militare libica. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) Palermo, 8 mag. (Adnkronos) - E' appenato aldidel Vallo (Trapani) il", colpito giovedì scorso da una motovedetta della Guardia costiera libica. A bordo ci sono i sette uomini d'equipaggio compreso il comandante Giuseppe Giacalone, rimasto lievemente ferito dai colpi d'arma da fuoco sparati da una motovedetta militare libica.

