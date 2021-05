Juve, Barça e Real reagiscono al deferimento Uefa: "Inaccettabili pressioni sulla Superlega" (Di sabato 8 maggio 2021) I club fondatori della Superlega “hanno ricevuto, e continuano a ricevere, Inaccettabili pressioni, minacce e offese al fine di ritirare il progetto proposto e desistere dal loro diritto/dovere di fornire soluzioni all’ecosistema del calcio mediante proposte concrete e un dialogo costruttivo”. Così, in una nota, Juventus, Barcellona e Real Madrid, deferiti agli organi disciplinari competenti dall’Uefa. “Ciò è intollerabile e la giustizia si è già pronunciata in favore della proposta di Super League - aggiungono - ordinando a Fifa e Uefa di astenersi dall’intraprendere ogni azione che possa pregiudicare l’iniziativa”. “I club fondatori hanno espressamente convenuto che la Super League avrà luogo quando riconosciuta da Uefa, da Fifa o da entrambe, ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 8 maggio 2021) I club fondatori della“hanno ricevuto, e continuano a ricevere,, minacce e offese al fine di ritirare il progetto proposto e desistere dal loro diritto/dovere di fornire soluzioni all’ecosistema del calcio mediante proposte concrete e un dialogo costruttivo”. Così, in una nota,ntus, Barcellona eMadrid, deferiti agli organi disciplinari competenti dall’. “Ciò è intollerabile e la giustizia si è già pronunciata in favore della proposta di Super League - aggiungono - ordinando a Fifa edi astenersi dall’intraprendere ogni azione che possa pregiudicare l’iniziativa”. “I club fondatori hanno espressamente convenuto che la Super League avrà luogo quando riconosciuta da, da Fifa o da entrambe, ...

