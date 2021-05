Internazionali d’Italia 2021, apportate modifiche al programma per rispettare il coprifuoco (Di sabato 8 maggio 2021) Nella giornata di domani prenderanno il via gli Internazionali d’Italia 2021, ma negli ultimi minuti sono arrivare delle importanti novità in merito al programma giornaliero. Gli organizzatori, infatti, hanno comunicato attraverso una nota che, al fine di rispettare il coprifuoco delle ore 22:00, la sessione sul Campo Centrale verrà suddivisa con la Grand Stand Arena: “Al fine di consentire il rispetto del limite delle ore 22.00 imposto dal coprifuoco – come da proroga contenuta nel Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 – la sessione serale degli Internazionali BNL d’Italia originariamente programmata sul solo Campo Centrale verrà suddivisa tra lo stesso Centrale e la Grand Stand Arena, che ospiteranno ... Leggi su sportface (Di sabato 8 maggio 2021) Nella giornata di domani prenderanno il via gli, ma negli ultimi minuti sono arrivare delle importanti novità in merito algiornaliero. Gli organizzatori, infatti, hanno comunicato attraverso una nota che, al fine diildelle ore 22:00, la sessione sul Campo Centrale verrà suddivisa con la Grand Stand Arena: “Al fine di consentire il rispetto del limite delle ore 22.00 imposto dal– come da proroga contenuta nel Decreto Legge 22 aprile, n. 52 – la sessione serale degliBNLoriginariamenteta sul solo Campo Centrale verrà suddivisa tra lo stesso Centrale e la Grand Stand Arena, che ospiteranno ...

