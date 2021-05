I Sentinelli a Milano per chiedere l’approvazione del Ddl Zan

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 8 maggio 2021) Hanno passato tutta la mattina a mettere le X a terra, una ogni metro, per garantire che la manifestazione avvenisse in completa sicurezza. Daniela Collu e Carla Stracci dal palco allestito aall’Arco della Pace lo hanno ripetuto più volte durante la manifestazione: “Mantenete le distanze, che ci attaccheranno per questo”. Perché lì qualche migliaia di persone si sono riunite perad alta voce che il Ddl Zan (fermo al Senato) venga approvato, e anche velocemente. “Di tempo non ce n’è più, perché in questo paese sono 5 anni che aspettiamo una legge contro l’omotransfobia. Siamo a una passo, vediamo il traguardo vicino”. Ha detto Luca Paladini, fondatore dei, a margine della manifestazione all’arco della Pace aa favore del Ddl Zan. La proposta di legge del centrodestra è una presa in ...