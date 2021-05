Governo: Renzi a Conte, 'fatto cadere per sondaggi Iv? Populismo più forte di lui...' (Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag. (Adnkronos) - "L'ex premier Conte oggi al Corriere dice: Renzi ha fatto cadere il Governo per colpa dei sondaggi di Italia Viva. Eh, niente, dai, è più forte di lui. I populisti si riconoscono da questo: pensano che la politica si faccia coi like, coi sondaggi, con il piacere a tutti come se fossimo ancora al Grande Fratello". Lo scrive Matteo Renzi su Fb. "Invece per me chi fa politica deve occuparsi di vaccini, di posti di lavoro, di ripresa economica. E su questi temi, molto semplicemente, Draghi è meglio di Conte, Figliuolo è meglio di Arcuri, Cingolani è meglio di Costa, Cartabia è meglio di Bonafede". "Nei giorni della crisi lui sperava in Ciampolillo, noi in Draghi, questa è la differenza: altro ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag. (Adnkronos) - "L'ex premieroggi al Corriere dice:hailper colpa deidi Italia Viva. Eh, niente, dai, è piùdi lui. I populisti si riconoscono da questo: pensano che la politica si faccia coi like, coi, con il piacere a tutti come se fossimo ancora al Grande Fratello". Lo scrive Matteosu Fb. "Invece per me chi fa politica deve occuparsi di vaccini, di posti di lavoro, di ripresa economica. E su questi temi, molto semplicemente, Draghi è meglio di, Figliuolo è meglio di Arcuri, Cingolani è meglio di Costa, Cartabia è meglio di Bonafede". "Nei giorni della crisi lui sperava in Ciampolillo, noi in Draghi, questa è la differenza: altro ...

